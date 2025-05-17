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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в понедельник

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается созвонится с президентом РФ в 10 утра по московскому времени. По его словам, темами разговора станут прекращение конфликта в Украине, а также торговые вопросы.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, произойдет прекращение огня», — подчеркнул Трамп.

После этого американский президент планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями НАТО.