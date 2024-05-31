Пентагон укажет ВСУ цели в российском приграничье

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Вашингтон проинструктирует Киев для ударов по России американским оружием

США дадут указания Украине для ударов по целям в России американским оружием, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Как указало издание, американские военные в специальном документе направят разъяснения по поводу объектов на территории России, которые можно будет атаковать.

Ранее газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно согласовал удары американскими боеприпасами по российским регионам.

Отмечалось, что нападениям будут подвергнуты области рядом с Харьковом.