В Белом доме разрешили применять американское оружие в российском приграничье

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Байден тайно согласовал удары по России у границы с Харьковской областью

Президент США Джо Байден тайно согласовал удары американскими боеприпасами по российским регионам у границы с Харьковской областью Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

«Использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам», — сказал неназванный источник американского издания.

Мнение главы Белого дома по атакам по остальным территориям России якобы остались прежними, утверждает автор материала.

Ранее сообщалось, что власти США активно рассматривают вопрос об ударах западным оружием по России.