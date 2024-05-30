Politico: администрация Байдена обсуждает разрешение Киеву ударов вглубь РФ

Американская администрация в настоящее время обсуждает возможность дать Киеву «зеленый свет» на удары западным оружием вглубь российских территорий, пишет ТАСС со ссылкой на газета Politico.

«Вопрос находится „на рассмотрении“», — сообщил анонимный источник издания.

Президент Байден и его администрация сегодня все больше обеспокоены возможностями ВСУ отражать российские атаки, отмечается в статье. Особенно это касается последнего наступления армии России под Херсоном.

Также издание ссылается на внутренний документ украинских властей, в котором отмечается, что существующие ограничения со стороны Вашингтона «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».