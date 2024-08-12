Пентагон отправил на помощь Израилю атомную подводную лодку

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США отправили на Ближний Восток атомную подлодку и авианосец

США отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец Abraham Lincoln, пишет ТАСС .

Переброска военно-морских сил произошла после телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина израильским коллегой Йоавом Галантом.

В пресс-службе американского военного ведомства заявили об «усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе».

Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар.

Планируемая несколько дней атака связана с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране после инаугурации президента Ирана и вызвала противостояние арабских и еврейского государств.