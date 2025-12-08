Пентагон обяжут отчитываться о приостановке поставок разведданных Киеву

сегодня в 06:44

Проект бюджета Министерства обороны США на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривает выделение по 400 миллионов долларов ежегодно на поддержку Украины, сообщает ТАСС .

Соответствующие статьи расходов содержатся в опубликованном документе, голосование по которому в Конгрессе начнётся на этой неделе.

Кроме того, законопроект вводит новую обязанность для главы Пентагона — отчитываться перед комитетами Палаты представителей и Сената Конгресса США в случае временной приостановки или полного прекращения предоставления Украине разведывательных данных.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с ознакомлением с мирным планом на Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.