Президент США назвал украинский конфликт «очень тяжелой войной»
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с тем, что Владимир Зеленский, по его словам, до сих пор не ознакомился с мирным предложением Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, сообщает РИА Новости.
«Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», — сказал Трамп.
Он также отметил, что переговоры ведутся как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «теми, кто управляет Украиной», не уточняя, кого именно имеет в виду среди киевских властей.
В ходе выступления Трамп признал, что конфликт оказался сложнее для разрешения, чем он изначально предполагал.
«Россия и Украина — думал, это будет немного проще… это очень тяжелая война», — констатировал президент США.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.