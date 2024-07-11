Пекин ответил НАТО после обвинений в помощи России
Китай оспорил заявление НАТО об участии в украинском конфликте
Китай опроверг заявление НАТО об участии Пекина в поддержке России в украинском конфликте, пишет РИА Новости.
Ранее в декларации НАТО участники альянса призвали Китай отказать от якобы военного сотрудничества с Россией.
Китайское посольство в США заявило, что НАТО необоснованно выдвинуло обвинения.
«Все претензии о соучастии в украинском конфликте в Китае отвергают, отмечая, что не поставляют оружие ни одной из сторон», — цитирует агентство слова одного из пекинских дипломатов.