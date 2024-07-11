Пекин ответил НАТО после обвинений в помощи России

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Китай оспорил заявление НАТО об участии в украинском конфликте

Китай опроверг заявление НАТО об участии Пекина в поддержке России в украинском конфликте, пишет РИА Новости .

Ранее в декларации НАТО участники альянса призвали Китай отказать от якобы военного сотрудничества с Россией.

Китайское посольство в США заявило, что НАТО необоснованно выдвинуло обвинения.

«Все претензии о соучастии в украинском конфликте в Китае отвергают, отмечая, что не поставляют оружие ни одной из сторон», — цитирует агентство слова одного из пекинских дипломатов.