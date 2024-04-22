Патрушев провел переговоры с советником президента Сирии
Патрушев обсудил с советником президента Сирии обстановку на Ближнем Востоке
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в понедельник провел переговоры с советником сирийского президента Али Мамлюком в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.
В рамках двусторонних переговоров Патрушев и Мамлюк обсудили обстановку на Ближнем Востоке, а также рассмотрели вопросы российско-сирийского сотрудничества, которое направлено обеспечение безопасности и суверенитета Сирии.
Ранее секретарь Совбеза РФ завил, что в России активизируется диверсионная деятельность украинцев.
По словам Патрушева, особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности на северо-западе страны.