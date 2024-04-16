Патрушев: в России активизируется диверсионная деятельность украинцев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев завил, что на северо-западе страны особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности, так как там активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов. Об этом сообщает ТАСС.