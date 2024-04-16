Патрушев: в России активизируется диверсионная деятельность украинцев
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев завил, что на северо-западе страны особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности, так как там активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов. Об этом сообщает ТАСС.
В Архангельске Патрушев проводит плановое совещание, касающееся вопросов обеспечения нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе России.
Он отметил, что неонацисты, которые действую на границе, взяли на «вооружение фашистские методы».
Ранее Патрушев назвал ложью утверждения о подрыве газопроводов «Северный поток» украинцами. Он считает, что данные заявления распространили, чтобы ввести в заблуждение общественность.