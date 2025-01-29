Пашинян созвал заседание Совбеза Армении после анонса новой военной стратегии

сегодня в 17:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба правительства РА. Причины созыва заседания не разглашаются, однако накануне Пашинян анонсировал скорые изменения в стратегии национальной безопасности Еревана.

Кроме членов армянского Совбеза, в заседании почувствовали президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся компетенции Совета безопасности», — заявили в кабмине.

28 января Никол Пашинян выступил по случаю 33-й годовщины армии Армении. Политик заявлял, что «в ближайшее время» стратегия национальной безопасности Еревана будет «изменена и преобразована».

Ранее Служба внешней разведки Армении заявила, что армянская сторона не планирует размораживать членство в ОДКБ.

