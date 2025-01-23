Армения не планирует размораживать членство в ОДКБ

В 2025 году Армения вряд ли разморозит членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такое заявление сделала Служба внешней разведки (СВР) этой страны, сообщает РИА Новости .

«Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут», — говорится в докладе разведчиков.

В СВР заявили, что авторитет ОДКБ, как и прежде, будет ставиться под большое сомнение и в 2026 году.

Ереван заморозил членство в организации в 2024 году и пока не планирует менять позицию по данному вопросу. К такому выводу в Армении пришли из-за того, что ОДКБ якобы не может отреагировать должным образом на проблемы Южного Кавказа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили в том числе вопрос о желании Армении стать частью Евросоюза.