Пашинян: отношения России и Армении более практичны, чем когда-либо

Отношения России и Армении в сложившихся современных реалиях безэмоциональны, они носят практичный характер, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем Telegram-канале .

Пашинян рассказал, что Москва и Ереван решают конкретные вопросы «без эмоциональной упаковки». По его словам, отношения РФ и Армении сейчас «более практичны, чем когда-либо».

При этом премьер добавил, что республика хочет развивать отношения с Россией. По его словам, они должны быть основаны на взаимовыгодном сотрудничестве и суверенитете.

Также Пашинян подчеркнул, что Ереван стал тесно сотрудничать с Евросоюзом. Кроме того, он назвал США стратегическим партнером республики. Также премьер-министр уточнил, что Ереван укреплял дружбу с Парижем.

Ранее МИД Армении вызвал российского посла из-за его высказываний на ТВ. Власти республики считают, что эти заявления «направлены против суверенитета» их страны.