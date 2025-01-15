сегодня в 12:37

МИД Армении вызвал российского посла из-за его высказываний на ТВ

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван министерством иностранных дел республики в связи с его высказываниями в эфире российского ТВ, сообщает ТАСС .

Власти Армении заявили, что недовольны словами Копыркина, которые прозвучали в новостной программе 12 января.

МИД республики раскритиковал высказывания российского посла. Ведомство считает, что заявления Копыркина «направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении».

В результате дипведомство вызвало российского посла к себе. Копыркину вручили ноту протеста в ходе встречи.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Ереван договорились о стремлении к стратегическому партнерству. Для этого они создадут специальную комиссию.