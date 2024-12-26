Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС из-за формата участия Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко вступили в спор прямо во время саммита ЕАЭС. Политики устроили полемику из-за формата участия Армении на следующем заседании объединения, сообщает ТАСС .

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске в мае 2025 года. Пашинян отметил, что Армения примет в нем участие в дистанционном формате.

В ответ на это Лукашенко поинтересовался, с чем связано такое решение.

«Далеко до Минска? Некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — сказал президент Белоруссии.

Пашинян напомнил, что свою позицию по данному вопросу он уже излагал в публичном заявлении. Премьер Армении уточнил, что оно «остается в силе». После этого Лукашенко отметил, что рассмотрит это заявление. Пашинян же сказал, что рассматривать тут нечего.

На заседании, которое прошло в четверг, Пашинян также выступал по видеосвязи. Ранее он заразился коронавирусом.

В этом году отношения Белоруссии и Армении обострились из-за того, что Лукашенко назвал конфликт в Нагорном Карабахе «освободительной войной». После этого Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.

В четверг в Ленинградской области прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем подвели итоги уходящего года и утвердили ряд решений, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества участников объединения.