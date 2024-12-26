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В четверг в Ленинградской области началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля .

Российский лидер выступил с вступительным словом. Он рассказал, что на заседании подведут итоги уходящего года, рассмотрят ряд подготовленных для утверждения советом новых важных решений, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в разных сферах.

Путин отметил также, что на встрече обсудят вопросы интеграционного строительства и наметят планы на перспективу. Президент РФ заявил, что деятельность союза приносит реальную выгоду каждому из участников объединения, помогая обеспечивать рост экономик государств ЕАЭС и Евразийского региона в целом.

Путин подчеркнул, что РФ высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по союзу.

В заседании также принимают участие председатель ВЕЭС — премьер-министр Армении Никол Пашинян (по видеосвязи), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии перед саммитом ЕАЭС под Петербургом наколол дров. Фотографии «рабочего утра» Лукашенко появились в Сети.