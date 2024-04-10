Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ

Парламент Венгрии одобрил законопроект о приостановке участия страны в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает ТАСС.

В поддержку данного проекта выступили 177 депутатов, 5 были против.

Госсекретарь МИДа Венгрии Петер Старай отметил, что договор играл важную роль в поддержании баланса вооруженных сил в Европе. Однако потом утратил свою силу.

Россия в мае 2023 года денонсировала ДОВСЕ, после чего страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить в нем свое участие.