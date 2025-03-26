Парламент Армении принял закон о намерении страны вступить в Евросоюз

Парламент Армении в окончательном чтении принял закон о намерении государства вступить в Евросоюз. При этом предложения о членстве стране не поступало, сообщает РИА Новости .

Во время заседания спикер парламента Ален Симонян объявил: за законопроект проголосовали 64 депутата, против — 7. Таким образом, решение было принято. При этом документ поддержали только депутаты правящей партии «Гражданский договор». Оппозиция назвала его абсурдным.

Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян подчеркнул, что принятие закона не имеет никакого отношения к заявке на вступление в ЕС. Документ отражает стремление к объединению с Европой.

Представитель инициативной группы отметил, что ни одна страна-кандидат на вступление в Евросоюз такой закон не принимала. Документ декларирует начало процесса объединения, но не предусматривает проведение референдума.

Ранее в Армении заявили, что продолжение деятельности Минской группы ОБСЕ утратило актуальность. Ереван планирует начать обсуждения для ее роспуска.