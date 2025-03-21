Армения хочет инициировать обсуждения для роспуска Минской группы ОБСЕ

Армения считает, что продолжение деятельности Минской группы ОБСЕ утратило актуальность. Ереван планирует начать обсуждения для ее роспуска, сообщает ТАСС .

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что на повестке дня есть обсуждаемые вопросы. Он отнес к ним возможность роспуска Минской группы ОБСЕ,

По его словам, Ереван хочет начать обсуждения данной темы. При Пашинян он не стал уточнять, когда именно Армения намерена дать согласие на роспуск — до или после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Минская группа ОБСЕ является международным переговорным форматом по Карабаху. Сопредседатели группы — РФ, США, Франция.

Ранее стало известно, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном готово к подписанию. Страны согласовали документ.