сегодня в 17:07

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном готово к подписанию

Ереван согласился с предложением Баку по двум статьям мирного договора, которые раньше не были согласованы. Переговоры, которые велись вокруг соглашения, закончились, сообщает РБК .

В МИД Армении отметили, что мирное соглашение можно подписывать. Армения проведет переговоры с Азербайджаном о том, когда будет оформлен документ.

Также организуют консультации о месте, где будет подписано соглашение.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сказал, что страна вряд ли согласится на посреднические усилия РФ в переговорах с Азербайджаном.