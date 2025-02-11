Армения вряд ли примет посредничество РФ в переговорах с Баку

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Ереван вряд ли примет посреднические усилия России в переговорах с Азербайджаном, сообщает ТАСС .

«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний», — ответил Симонян на соответствующий вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что власти Армении имеют к России ряд вопросов, на которые Москва до сих пор не предоставила удовлетворительных ответов. Азербайджан «ворвался на суверенную территорию Армении», однако Ереван так и не дождался от Кремля политической оценки действий Баку.

Симонян добавил, что армяне на собственном опыте испытали последствия российского посредничества и это до сих пор остается источником боли для жителей республики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание совета безопасности республики после анонса скорых изменений в стратегии национальной безопасности Еревана.