сегодня в 20:43

Париж запросил экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливане

Франция настаивает на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель французского МИД Паскаль Конфавре заявил, что Франция опасается, что Ливан в результате эскалации на Ближнем Востоке «скатиться в состояние войны». В связи с этим Париж запросил организацию экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Мероприятие должно состояться 11 марта. Запрос Парижа одобрили европейские члены СБ, а также Бахрейн и Демократическая Республика Конго.

По словам Конфавре, Франция также собирается отправить в Ливан 60 тонн гуманитарной помощи.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал шиитское движение «Хезболлах» в Ливане прекратить атаки на Израиль и сдаться вооруженным силам Ливана. Между тем он призвал еврейское государство уважать суверенитет ближневосточной страны и проявить сдержанность.

2 марта ЦАХАЛ начал военную операцию в отношении движения «Хезболлах» в Ливане. Группировка, по мнению израильских политиков, действует на стороне Ирана. С этого времени в ходе израильских обстрелов в стране погибли 294 человека, по данным ливанского Минздрава.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.