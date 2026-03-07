Число жертв от атак Израиля в Ливане выросло до 294 человек

По данным ливанского Минздрава, со 2 марта в ходе израильских обстрелов в стране погибли 294 человека, количество раненых превысило тысячу, сообщает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что с начала израильской военной операции, стартовавшей 2 марта, жертвами стали 294 ливанца, 1023 человека пострадали. У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести.

Обострение конфликта на границе возобновились после того, как «Хезболла» в ночь на 2 марта ответила на эскалацию регионального конфликта и масштабные удары по Ирану со стороны Израиля и США.

В ответ израильские ВС нанесли серию мощных ударов по территории Ливана, включая южные окраины Бейрута, а также восточные и южные области страны.

