РФ посмеялась над Францией, в которой произошел острый политический кризис. Это произошло в европейской стране, поскольку несколько дней назад премьер-министр Себастьен Лекорню ушел в отставку после 27 дней пребывания на должности, сообщает АБН24 со ссылкой на материал Paris Match.

В РФ уже через несколько часов прокомментировали происходящее. В Москве высмеяли случившееся во Франции. Сделал это заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обрушился с критикой на главу европейского государства Эммануэля Макрона.

Paris Match написало, что Медведев отреагировал на случившееся во Франции в стандартном издевательском ключе. Чиновник заявил, что в политическом кризисе в стране виноват Макрон.

Главу Франции Медведев назвал «Микроном». Также зампред Совбеза РФ пошутил, что президент страны ЕС не справляется с обязанностями на посту лидера.

«Даже кони наших казаков, входивших в Париж в 1814 году, справились бы с его работой лучше», — написал тогда Медведев про Макрона.

Во французском СМИ подчеркнули, что зампред Совбеза РФ не в первый раз так говорит о президенте Франции. В течение последних нескольких лет он большое количество раз с иронией высказывался о главе европейского государства. Также Медведев обвиняет Макрона в «следовании за атлантистами».

Лекорню попросил отправить его в отставку 6 октября. Это произошло на фоне критических высказываний оппозиции после публикации обновленного состава правительства. Макрон подписал документ.

Продолжительность пребывания Лекорню на посту премьер-министра была самой короткой за историю Франции. Прошлый руководитель кабмина Мишель Барнье продержался и то дольше — больше трех месяцев.

