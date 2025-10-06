Французский премьер Лекорню попросил Макрона отправить его в отставку

Французский премьер-министр Себастьен Лекорню отправил президенту страны Эммануэлю Макрону заявление на отставку на фоне критических высказываний оппозиции после публикации обновленного состава правительства. Лидер страны подписал документ, рассказали Le Figaro в пресс-службе Елисейского дворца. Об этом сообщает ТАСС .

Продолжительность нахождения Лекорню на посту руководителя кабмина оказалась наиболее короткой за всю историю Франции. До него рекорд по самому недолгому нахождению на должности премьер-министра был у Мишеля Барнье.

Бернье назначили на пост премьер-министра в декабре 2024 года. Однако спустя чуть более 3 месяцев он ушел в отставку.

Макрон выдвинул Лекорню на должность нового премьер-министра страны в начале сентября. До этого он возглавлял министерство обороны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.