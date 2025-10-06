Французский премьер Лекорню попросил Макрона отправить его в отставку
Французский премьер-министр Себастьен Лекорню отправил президенту страны Эммануэлю Макрону заявление на отставку на фоне критических высказываний оппозиции после публикации обновленного состава правительства. Лидер страны подписал документ, рассказали Le Figaro в пресс-службе Елисейского дворца. Об этом сообщает ТАСС.
Продолжительность нахождения Лекорню на посту руководителя кабмина оказалась наиболее короткой за всю историю Франции. До него рекорд по самому недолгому нахождению на должности премьер-министра был у Мишеля Барнье.
Бернье назначили на пост премьер-министра в декабре 2024 года. Однако спустя чуть более 3 месяцев он ушел в отставку.
Макрон выдвинул Лекорню на должность нового премьер-министра страны в начале сентября. До этого он возглавлял министерство обороны.
