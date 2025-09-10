Макрон назначил новым премьер-министром главу Минобороны Лекорню

Ранее кабинет премьер-министра Франсуа Байру ушел в отставку.

Лекорню предложит свой состав правительства республики после проведения консультаций с партиями, которые представлены в парламенте, рассказали в Елисейском дворце. С 2022 года, когда Макрона переизбрали на второй срок, это уже пятый политик, ставший во главе французского правительства.

Также партия «Непокоренная Франция» планирует предложить процедуру импичмента Эммануэля Макрона. Политик Аурелиен Таше подчеркнул, что действия президента страны «отвергается» большинством граждан.