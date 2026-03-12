Папик Бабаджанян согласился с Медведевым о вероятном зомби-апокалипсисе

12 марта заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что допускает возникновение зомби-апокалипсиса из-за того, что у США появился шанс управлять распространением масштабных эпидемий. Член Экспертного клуба «Дигория», ассистент-преподаватель кафедры социально-политических теорий ЯрГУ им. П. Г. Демидова, член Общественного совета при министерстве регионального развития Ярославской области Папик Бабаджанян согласился с мнением политика, об этом рассказал в разговоре с РИАМО.

«На мой взгляд, заявление Д. А. Медведева выглядит вполне обоснованным шагом, направленным на защиту национальных интересов России. Прежде всего, это вопрос безопасности. Россия как суверенное государство имеет полное право указывать на риски, которые создает непрозрачная деятельность военных биологических лабораторий. В условиях отсутствия действующего международного контроля за соблюдением Конвенции о биологическом оружии подобные сигналы от нашего руководства — это не запугивание, а необходимая мера предосторожности», — сказал Бабаджанян.

В то же время, по словам Бабаджаняна, это заявление можно рассмотреть как инструмент политической борьбы. Когда политик говорит о возможности «управления эпидемиями», он переводит тему биологических лабораторий из разряда технического сотрудничества в разряд военной угрозы. Это заставляет и союзников, и противников реагировать: первые начинают думать о защите, вторые — оправдываться. Упоминание зомби-апокалипсиса — это способ донести мысль до максимально широкой аудитории, создать яркий и запоминающийся образ «противника», который играет с опасными вирусами.

Эксперт предположил, что весь этот разговор о биологическом оружии сводится к одному выводу: мир давно нуждается в работающем механизме проверки соблюдения Конвенции о биологическом оружии. И пока этого механизма нет, подобная риторика будет возникать снова и снова, подогревая недоверие между странами.

Ранее Медведев заявил, что считает сценарий зомби-апокалипсиса из американского сериала The Last Of Us возможным сценарием, который может реализоваться. Использование новых патогенов рядом с границами стран при защите США даст возможность создавать очаги опасных недугов для людей и животных.

