сегодня в 13:47

Медведев: США используют другие страны в качестве полигона для испытаний

У Соединенных Штатов появился шанс управлять распространением масштабных эпидемий. Была сформирована сеть военно-биологических лабораторий в разных государствах мира, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в материале для журнала « Эксперт ».

Вашингтон использует иные страны в качестве полигона для собственных испытаний. На фоне этого миллионы людей становятся заложниками смертельно опасных угроз, отметил Медведев.

«Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням», — добавил чиновник.

Сформированная при участии Пентагона инфраструктура включает примерно 400 лабораторий двойного назначения класса BSL. Они функционируют на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и СНГ.

У таких лабораторий есть четыре уровня защиты. Они используются для работы с биологическими агентами по риску для здоровья.

Медведев считает, что сценарий зомби-апокалипсиса из американского сериала The Last Of Us может оказаться реальностью. Использование новых патогенов рядом с границами стран при защите США даст возможность создавать очаги опасных недугов для людей и животных. При этом их спрячут под маской естественных процессов, допустил Медведев.

