Медведев допустил вероятность начала зомби-апокалипсиса
Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори
У Соединенных Штатов появился шанс управлять распространением масштабных эпидемий. Была сформирована сеть военно-биологических лабораторий в разных государствах мира, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в материале для журнала «Эксперт».
Вашингтон использует иные страны в качестве полигона для собственных испытаний. На фоне этого миллионы людей становятся заложниками смертельно опасных угроз, отметил Медведев.
«Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням», — добавил чиновник.
Сформированная при участии Пентагона инфраструктура включает примерно 400 лабораторий двойного назначения класса BSL. Они функционируют на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и СНГ.
У таких лабораторий есть четыре уровня защиты. Они используются для работы с биологическими агентами по риску для здоровья.
Медведев считает, что сценарий зомби-апокалипсиса из американского сериала The Last Of Us может оказаться реальностью. Использование новых патогенов рядом с границами стран при защите США даст возможность создавать очаги опасных недугов для людей и животных. При этом их спрячут под маской естественных процессов, допустил Медведев.
