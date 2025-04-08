Панама отозвала посла в РФ через два месяца после назначения

МИД Панамы отозвал своего посла в РФ Холмана Катлина Тодда из Москвы, такое решение было принято через два месяца после его назначения, сообщает «Царьград» .

Холман Катлин Тодд начал исполнять свои обязанности 12 февраля.

Информация о его отзыве из России появилась в издании La Estrella de Panamá. которое ссылается на анонимный источник в МИД. Он уточнил, что причина ухода посла остается неизвестной, эти данные конфиденциальны.

Кроме того, 1 апреля в РФ прибыл новый французский посол Николя де Ривьер. Он шесть лет был постпредом Франции в ООН, еще работал в посольствах страны в Гааге и Вашингтоне.