Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию

Де Ривьер стал послом Франции в России 17 марта. До него этот пост занимал Пьер Леви.

Де Ривьер шесть лет был постпредом Франции в ООН. Кроме того, он работал в посольствах страны в Гааге и Вашингтоне.

Новый посол Франции в РФ знает английский, немецкий и нидерландский языки. Также у него есть Орден почетного легиона.

Ранее во Франции Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Ее приговорили к лишению свободы на 4 года. Наказание она будет отбывать дома.