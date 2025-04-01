Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию
1 апреля в Москву прилетел новый посол Франции Николя де Ривьер. Он вручил копию верительной грамоты замглавы МИД России Александру Грушко, сообщает РБК.
Де Ривьер стал послом Франции в России 17 марта. До него этот пост занимал Пьер Леви.
Де Ривьер шесть лет был постпредом Франции в ООН. Кроме того, он работал в посольствах страны в Гааге и Вашингтоне.
Новый посол Франции в РФ знает английский, немецкий и нидерландский языки. Также у него есть Орден почетного легиона.
Ранее во Франции Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Ее приговорили к лишению свободы на 4 года. Наказание она будет отбывать дома.