Мария Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

Приговор, который вынесли в отношении главы французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, свидетельствует об «агонии либеральной демократии». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Ранее Ле Пен обвинили в нецелевом использовании средств Европейского парламента. Судебный процесс по этому делу длился с сентября 2024 года.

31 марта стало известно, что суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате. Ее приговорили к лишению свободы на 4 года.

Уточняется, что женщину приговорили к двум годам условно, а еще два года ей могут смягчить. При этом политик будет отбывать наказание дома.

Кроме того, ей придется выплатить 100 тыс. евро в качестве штрафа. Также женщина лишилась возможности участвовать в выборах президента Франции, который пройдут в 2027 году.