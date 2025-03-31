Суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на 4 года

Парижский суд приговорил лидера политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Также французский политический деятель не сможет участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в 2027 году, сообщает РИА Новости .

Судья Бенедикт де Пертюи уточнил, что Ле Пен приговорили к двум годам условно и еще два года могут быть смягчены. При этом в органы государственной власти она не сможет избираться в течение пяти лет.

В тюрьме Ле Пен отбывать срок не будет. Вместо этого она отправится домой, но с электронным браслетом. Также политику нужно выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Вместе с ней под суд отправились еще 20 депутатов от партии «Национальное собрание». 8 из них признали виновными по той же статье, еще 12 обвинили в сокрытии информации.