Озвучено, как РФ ответит на попытки устрашения Приднестровья со стороны НАТО

Интервенция НАТО в Одессе и Николаеве или атака на ПМР будут расцениваться как агрессия против РФ и приведут к ответным действиям Москвы, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс готовится разместить свои силы в Одесской области для устрашения Приднестровья. Первая группа военных НАТО уже прибыла.

«Для России Приднестровье — это одна из самых серьезных уязвимостей на внешнем военно-политическом контуре. Сейчас Лондон пытается сыграть на этом. Риски в этой игре достаточно большие — вплоть до начала Третьей мировой войны, потому что участие натовских войск в каких-либо действиях против Приднестровья либо их появление в качестве интервентов на Украине может послужить поводом для начала военных действий Российской Федерации против НАТО», — сказал Сипров.

Он добавил, что это вполне логично и соответствует актуальным документам в области оборонной политики — таким, как военная доктрина о ядерном сдерживании.

«Эти документы прямо предусматривают, что в случае, если „коалиция желающих“ во главе с Лондоном пойдет на какие-либо военные авантюры, будь то атака на Приднестровье, интервенция Одесской и Николаевской областей и создание угрозы нашим военным в Приднестровье, все это будет достаточным и обоснованным с точки зрения международного права поводом к ответным действиям со стороны Российской Федерации против стран, вовлеченных в подобного рода агрессивные действия», — подчеркнул политолог.

