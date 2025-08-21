Отправку Сырским «очень личного» письма главе Минздрава России опровергли

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не отправлял письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко с просьбой «спасти» своего больного 86-летнего отца, сообщает SHOT . Ранее об передаче украинским генералом «очень личного» сообщения в Москву заявляла телеведущая ТВЦ Анна Прохорова.

«Информация о том, что Сырский якобы написал письмо на имя Мурашко с просьбой спасти от смерти своего отца — фейк», — говорится в посте.

Издание добавило, что отец Сырского, 86-летний Станислав Прокофьевич, лечился от заболевания головного мозга в частной московской клинике, которая не имеет отношения к Минздраву. Вместе с тем журналисты отметили, что украинский главком действительно «помогает» оплатить лечение отца, которое обошлось в 2,5 млн рублей. Сырскому-старшему уже провели успешную операцию.

Ранее телеведущая Анна Прохорова утверждала, что «ей рассказали» о том, что Александр Сырский собственноручно написал «очень личное» письмо для Михаила Мурашко. В нем украинский генерал якобы просил спасти своего 86-летнего отца. Письмо отправили «через закрытые дипломатические каналы», утверждала телеведущая.

Александр Сырский родился во Владимирской области. Его пожилые родители продолжают жить в России и поддерживают политику своей страны.