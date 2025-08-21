Стало известно об «очень личном» письме главкома ВСУ Сырского главе Минздрава РФ

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский написал «очень личное» письмо главе Минздрава России Михаилу Мурашко, обратившись к министру с просьбой спасти своего больного 86-летнего отца, утверждает телеведущая ТВЦ Анна Прохорова в Telegram-канале . После этого, по ее словам, Сырскому-старшему помогли лучшие нейрохирурги и вирусологи.

Прохорова рассказала, что родители Сырского живут в России и поддерживают свою страну. Сам Сырский тоже родился в России, во Владимирской области.

По словам телеведущей, отец главкома ВСУ — 86-летний Станислав Прокофьевич, у которого ранее выявили «заболевание головного мозга, обострившееся после коронавируса». Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, и врачи озвучивали «плохие прогнозы».

Телеведущая заявила, что «ей рассказали» о том, что Александр Сырский собственноручно написал письмо на имя Михаила Мурашко. В «очень личном» обращении украинский генерал попросил российского министра спасти своего больного отца. Письмо передали «через закрытые дипломатические каналы», утверждает Прохорова.

«Ну, а наши, что не новость, а скорее важная черта национального характера, постановили, что любая жизнь важна и это прежде всего пациент, а не отец украинского военного преступника, и вытащили деда», — написала телеведущая.

По словам Прохоровой, пожилого отца Сырского спасли «лучшие спецы в области нейрохирургии и вирусологии», причем главком ВСУ сам оплатил операции. В ближайшие дни его отец отправится долечиваться домой, во Владимир.

Телеведущая добавила, что Александр Сырский «как сын сделал все, что мог».

«Причем на мой вопрос, общался ли как-то Сырский с отцом или мамой, бывшей все время при отце, мне сказали, что нет», — добавила она.