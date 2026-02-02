Отчетливо видны лица: голые фото жертв дела Эпштейна всплыли без ретуши

В рамках обнародования документов, касающихся финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях, министерство юстиции США опубликовало около десятка фотографий без ретуши, на которых изображены обнаженные девушки, возможно, несовершеннолетние. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на The New York Times (NYT).

«В рамках обязательного раскрытия файлов Эпштейна федеральное правительство поручило редактировать как сексуально откровенные изображения, так и информацию, которая могла бы использоваться для идентификации жертв», — говорится в материале.

По информации издания, на сайте ведомства были размещены 40 снимков, где отчетливо видны лица людей, которые были запечатлены на острове, в спальнях и других частных владениях финансиста.

Адвокаты, представляющие интересы лиц, упомянутых в документах, выразили свое возмущение по поводу небрежного обращения Минюста США с этими материалами. Они подчеркнули, что в то время как имена известных людей в 180 тыс. изображений были тщательно скрыты, личности их жертв были опубликованы без какой-либо цензуры. NYT отметила, что на некоторых изображениях данные все же были удалены, но на дубликатах, размещенных на сайте, эта информация осталась доступной.

Впоследствии стало известно, что большинство фотографий, нарушающих этические нормы и содержащих видимые лица, были удалены после публикации в газете.

Ранее в Сети появилась информация, что президент США Дональд Трамп мог иметь отношение к изнасилованию 13-летней девочки по делу Эпштейна. Однако Минюст Штатов выступил с опровержением этих сообщений, отметив, что они «ложные».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.