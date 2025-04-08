От тысячи в день до конфискации: новые правила депортации в США

Согласно внутренним документам, изученным Reuters, с этого года нарушителям грозит штраф в размере 998 долларов за каждый день просрочки депортации. При неуплате власти получат право конфисковать их имущество.

Особую опасность для мигрантов представляет ретроактивное применение новых правил — штрафные санкции могут быть начислены за последние пять лет, что в сумме может превысить 1,8 миллиона долларов на человека.

Эти меры принимаются на фоне рекордного миграционного кризиса: в 2024 году границу США нелегально пересекли более 2,5 миллионов человек.