Основатель Pink Floyd заявил, что все решения США по Украине были кошмарными

«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — отметил он.

Уотерс добавил, что Запад не сдержал обещание не расширять НАТО.

Ранее Роджер Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой предостерег украинцев от американских плутократов.

Также он заявлял, что готов выступить в России, когда возобновит концерты.