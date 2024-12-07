Основатель Pink Floyd заявил, что все решения США по Украине были кошмарными
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс считает ужасными все решения властей США по Украине, сообщает РИА Новости.
«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — отметил он.
Уотерс добавил, что Запад не сдержал обещание не расширять НАТО.
Ранее Роджер Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой предостерег украинцев от американских плутократов.
Также он заявлял, что готов выступить в России, когда возобновит концерты.