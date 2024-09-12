Роджер Уотерс готов выступить в России

Музыкант и автор супергруппы Pink Floyd дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой.

«На самом деле никаких но. Меня русские приглашали выступить в Санкт-Петербурге и Москве этим летом, хотя я только закончил тур в декабре. Люди не понимают, как трудно создать такое шоу, как мое. Но я хотел бы выступить в России и на Украине», — заявил Уотерс.

Он добавил, что в его шоу принимают участие 170 человек, а оборудование везут 30 грузовиков.

«Это не игра на балалайке по барам», — пошутил артист.