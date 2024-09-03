Сооснователь группы Pink Floyd поблагодарил победивший нацизм русский народ

сегодня в 13:15

Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне

Один из сооснователей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в эфире RT с обращением к российскому народу, выразив свою благодарность за победу над нацистами во времена Второй мировой войны.

«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», — подчеркнул музыкант.

Он отметил, что именно благодаря усилиям русского народа, пожертвовавшего 22 млн жизней, удалось остановить нацистов во время Второй мировой войны.

«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские. Спасибо», — заключил Уотерс.

3 сентября в России отмечается День окончания Второй мировой войны. Она завершилась на следующий день после капитуляции Японии.