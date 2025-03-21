Орбан раскритиковал поведение Зеленского на саммите ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский во время саммита ЕС «спутал роли». По его словам, он вел себя так, как-будто Украина уже вступила в Евросоюз, сообщает РИА Новости .

«В дискуссии принял участие и Владимир Зеленский. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере», — отметил он.

Орбан добавил, в Венгрии проведут опрос среди населения о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не согласится на уступки территорий ради заключения мирного соглашения.

Как пишет издание Guardian, данное заявление он сделал на саммите в Лондоне. На встрече, которая прошла 2 марта, лидеры стран Европы обсудили текущие события на Украине, а также рассмотрели возможности укрепления обороноспособности своей территории.