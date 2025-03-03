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Зеленский: Украина не согласится на территориальные уступки ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не согласится на уступки территорий ради заключения мирного соглашения, сообщает «Царьград» .

Как пишет издание Guardian, данное заявление он сделал на саммите в Лондоне. На встрече, которая прошла 2 марта, лидеры стран Европы обсудили текущие события на Украине, а также рассмотрели возможности укрепления обороноспособности своей территории.

Премьер Великобритании Кир Стармер в ответ отметил готовность направить военных и авиацию для поддержки Киева.

Ранее Владимир Зеленский резко ответил сенатору США Линдси Грэму. Он посоветовал американцу получить украинское гражданство в ответ на призыв уйти в отставку.