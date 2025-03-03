Зеленский нахамил после призыва уйти в отставку

Владимир Зеленский посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму получить украинское гражданство в ответ на призыв уйти в отставку, сообщает РИА Новости .

«Чтобы он (Грэм — ред) мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес», — заявил Зеленский.

Грэм был активным сторонников Киева, лоббируя интересы страны, но после скандала в Белом доме изменил решение и предложил Зеленскому уйти в отставку.

Зеленский накануне косвенно подтвердил свое участие в выборах президента Украины, отметив, что «его нужно заставить» не принимать в них участие.