Зеленский заявил о своей несменяемости на Украине

Зеленский косвенно подтвердил свое участие в выборах на Украине

Владимир Зеленский косвенно подтвердил свое участие в будущих выборах президента на Украине, сообщает ТАСС.

«Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в них]. А это будет немного сложнее», — приводит агентство слова политика.

Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Выборы в стране проводить не стали из-за якобы военного положения.

Позже Рада со второго раза делегировала Зеленскому полномочия руководства страной.