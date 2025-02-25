Верховная рада со второй попытки проголосовала против отставки Зеленского

Верховная рада Украины со второго раза приняла заявление о поддержке действующего президента Владимира Зеленского и против его отставки. Накануне парламент провалил соответствующее голосование, которое должно было засвидетельствовать поддержку Зеленского депутатами, сообщает «Страна.ua» .

25 февраля за заявление о поддержке президента Украины приняли 268 депутатов, 12 парламентариев не голосовали. Накануне за этот же документ проголосовали только 218 законодателей.

В заявлении говорилось, что Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». На заседании 24 февраля, где украинские депутаты провалили голосование, также присутствовали еврокомиссары и представители стран Европы.

Ранее власти США начали резко критиковать Владимира Зеленского. Президент США Дональд Трамп называл его «диктатором без выборов», который потеряет страну.