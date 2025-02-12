Орбан придумал обидное прозвище для боящихся Трампа президентов
Орбан сравнил боящихся Трампа евролидеров с трусливыми кроликами
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры ведут себя как трусливые кролики, когда боятся обсуждать экономические тарифы с президентом США Дональдом Трамп. По мнению политика, Евросоюзу необходимо первым выдвинуть Вашингтону свои идеи по этому вопросу, сообщает ТАСС.
«Лидеры Евросоюза сидят, как трусливые кролики на пашне и, видя приближающийся плуг, ждут своей участи», — сказал Орбан.
Венгерский премьер добавил, что «у трусов нет будущего».
Ранее Орбан призывал как можно скорее отменить санкции против российской энергетики. По словам политика, от этих рестрикций страдает вся Европа.