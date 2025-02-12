Орбан придумал обидное прозвище для боящихся Трампа президентов

сегодня в 17:58

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры ведут себя как трусливые кролики, когда боятся обсуждать экономические тарифы с президентом США Дональдом Трамп. По мнению политика, Евросоюзу необходимо первым выдвинуть Вашингтону свои идеи по этому вопросу, сообщает ТАСС .

«Лидеры Евросоюза сидят, как трусливые кролики на пашне и, видя приближающийся плуг, ждут своей участи», — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что «у трусов нет будущего».

Ранее Орбан призывал как можно скорее отменить санкции против российской энергетики. По словам политика, от этих рестрикций страдает вся Европа.