Орбан: попытки Каллас разжечь конфликт с Россией обречены на провал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной резкой риторике поставил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас в один ряд с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, сообщает RT .

«Гитлер и Наполеон также пытались атаковать Россию, но потерпели неудачу. А теперь, разумеется, Кае Каллас это „удастся“ — конечно…», — заявил политик в эфире венгерского телеканала M1.

Ранее венгерский лидер также предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов будет равносильно объявлению войны, и любые действия с этими средствами стоит расценивать именно так.

