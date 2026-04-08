Орбан объяснил, почему Венгрия сблизилась с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сближении своей страны с Соединенными Штатами, обосновав это разочарованием в процессах, идущих в Европе. По его словам, Венгрия, будучи западным государством, испытывает болезненное восприятие от происходящего в Западной Европе, и потому видит главную опору западной цивилизации теперь в США, пишет РИА Новости .

Выступая в Шопроне во время визита американского вице-президента Джей Ди Вэнса, Орбан призвал к союзу Венгрии и США для защиты западной цивилизации от общей проблемы, которой он назвал Брюссель. Он отметил, что немецкие политические партии, такие как ХДС/ХСС, сместились настолько влево, что конструктивное взаимодействие с ними стало невозможным. В связи с этим, по утверждению премьера, основной партнер и точка опоры Венгрии в западном мире — это Республиканская партия США.

Орбан также повторно высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Европейского союза. Он заявил, что если текущая экономическая политика ЕС сохранится, то это приведет к его естественному распаду в течение нескольких лет, и выход отдельных стран уже не будет иметь значения. Единственным способом предотвратить крах, по его мнению, является замена либеральных сил в Брюсселе на патриотические правительства, проведя необходимые изменения по аналогии с некоторыми процессами в США.

Ранее венгерский лидер уже утверждал, что пятивековая эпоха господства западной цивилизации завершилась, а стратегия вестернизации мира потерпела неудачу. Центр мировой экономики, как он считает, сместился на Восток, предрекая наступление века Евразии. В условиях окончания либерального мирового порядка, выиграют те государства, которые способны мобилизовать свои силы и отстаивать национальные ценности, а проиграют те, кто на это не способен.

