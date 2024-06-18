Орбан: Евросоюз игнорирует реальность
Орбан обвинил руководство Евросоюза в отрыве от реальности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в игнорировании запросов населения стран объединения, пишет ТАСС.
«Они игнорируют реальность и волю европейского народа. Они по-прежнему будут направлять все больше денег и оружия на войну между Россией и Украиной», — написал Орбан в соцсетях.
Глава венгерского кабмина также считает, что Брюссель поддержит пагубную миграционную политику в Европе.
Ранее сообщалось, что главы стран ЕС не назначили Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя ЕК.