Орбан: Евросоюз игнорирует реальность

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Орбан обвинил руководство Евросоюза в отрыве от реальности

«Они игнорируют реальность и волю европейского народа. Они по-прежнему будут направлять все больше денег и оружия на войну между Россией и Украиной», — написал Орбан в соцсетях.

Глава венгерского кабмина также считает, что Брюссель поддержит пагубную миграционную политику в Европе.

Ранее сообщалось, что главы стран ЕС не назначили Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя ЕК.