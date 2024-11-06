Опубликованы самые яркие цитаты Трампа по поводу России и Украины

Объявивший себя победителем президентских выборов в США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании сделал несколько громких заявлений по поводу России и Украины, сообщает РИА Новости .

Так, Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за одни сутки в случае, если он станет американским лидером. Республиканец добавил, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского, потому ему понадобилось бы всего 24 часа на решение вопроса.

«Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа», — отметил политик.

Кроме того, Трамп заявил, что если бы он остался у власти в 2020 году, то конфликт можно было бы предотвратить. Он подчеркнул, что в переговорах с Путиным придерживался бы жесткой позиции.

Также Трамп пообещал не отправлять американцев воевать за границу при своей победе.

«Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца», — заявил он.

Кроме того, Трамп отметил, что США будут избегать вооруженного конфликта с кем-либо в случае его победы. Республиканец пообещал «поладить» со всеми, включая Россию и Китай.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тон заявлений Трампа про мир может измениться, когда тот войдет в Овальный кабинет.